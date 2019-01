Halter entsteht Schaden von 4000 Euro

Einen in der Dorfstraße in Herrnsdorf geparkten schwarzen VW Golf touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer an der linken hinteren Fahrzeugseite. Er flüchtete anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro zu kümmern. Die Unfallflucht ereignete sich am Montagabend gegen 22.45 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.