Halter entsteht Schaden von 2500 Euro

In der Pestalozzistraße wurde zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 6.50 Uhr, ein grauer VW Touran an der rechten Fahrzeugseite angefahren. Der Unfallverursacher, der einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht hatte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210. Mercedes hat jetzt einige Dellen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro wurde am Samstag zwischen 3 und 12 Uhr, verursacht, als in der Veit-Stoß-Straße ein silberfarbener Mercedes an der hinteren linken Fahrzeugseite angefahren wurde. Wer hat den Unfallverursacher beobachtet und kann der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 Hinweise geben? Betrunkener beleidigt Autofahrer Am Sonntag gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei über einen Mann informiert, der während einer Veranstaltung im Fuchsparkstadion Nutzer des dortigen Parkplatzes an der Pödeldorfer Straße beim Einparkvorgang einwies und hierfür anschließend Entlohnung in Form von Bargeld erwartete. Mehrere Verkehrsteilnehmer, die dem Mann kein Geld geben wollten, zeigte er den ausgestreckten Mittelfinger. Einigen Frauen präsentierte er zudem seinen Bauch, indem er vor die Betroffenen trat und sein T-Shirt hochzog. Beim Eintreffen der verständigten Polizeistreife zeigte sich der 52-jährige Mann uneinsichtig und auch aggressiv. Bei einem Atemalkoholtest brachte es der Mann, der in der Folge in Gewahrsam genommen wurde, auf 2,16 Promille. Geschädigte Verkehrsteilnehmer bzw. Passanten werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. Rollerfahrer stand unter Drogeneinfluss Während der Kontrolle eines 25-jährigen Rollerfahrers am Sonntagabend in der Innenstadt fielen den Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann auf. Obwohl der 25-Jährige den Konsum eines oder mehrerer Betäubungsmittel zunächst abstritt, verlief ein anschließend durchgeführter Drogenvortest positiv. Die Entnahme einer Blutprobe war die unmittelbare Folge. Die Ermittlungen wegen diverser Verstöße wurden aufgenommen. Polo ist seine Kennzeichen los In der Zollnerstraße wurde im Laufe des Sonntags von einem silberfarbenen VW Polo das hintere amtliche Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Bamberg gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt entgegen. pol