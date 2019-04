Halter entsteht Schaden von 2500 Euro

Am E.T.A.-Hoffmann-Platz wurde zwischen Freitag, 22. März, und Montag, 1. April, ein weißer VW Caddy an der rechten hinteren Fahrzeugseite angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Mercedes muss jetzt in die Werkstatt Auf einem Parkplatz in der Adolf-Kolping-Straße wurde am vergangenen Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr ein silberfarbener Mercedes angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher, vermutlich der Fahrer eines blauen Fahrzeuges, richtete an dem Wagen Sachschaden von etwa 750 Euro an und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Autofahrer bringt Radler zum Sturz In der Anna-Maria-Junius-Straße wurde bei einer Ausfahrt am Montagabend gegen 23.45 Uhr ein Radfahrer vom Fahrer eines dunklen VW Golf dermaßen geschnitten, dass er sein Rad abbremsen musste und stürzte. Der Radfahrer zog sich Schürfwunden und Prellungen zu. Die Polizei sucht unter der Rufnummer 0951/9129-210 Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben zum Autofahrer machen können. Verräterische Rauschgiftwolke Am Montagvormittag kam einer zivilen Polizeistreife an der Buger Spitze im Luisenhain eine deutliche Rauschgiftwolke entgegen. Als daraufhin ein 32-jähriger Mann einer Kontrolle unterzogen werden sollte, warf dieser einen Joint weg, den er vermutlich gerade rauchen wollte. Der Mann muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol