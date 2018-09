Halter entsteht Schaden von 2500 Euro

Ein silbern-brauner Skoda Fabia wurde am Sonntag zwischen 20 und 22.45 Uhr durch einen unbekannten Fahrzeugführer in der Rodezstraße beschädigt. Am Pkw wurden die linke Fahrzeugseite und der Radlauf beschädigt, wodurch ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand. Zeugenhinweise bitte an die Polizei, Telefon 0951/9129-0.