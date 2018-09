Strullendorf vor 20 Stunden

Halter entsteht Schaden von 2500 Euro

Dellen im Kofferraum und eine angebrochene Stoßstange verursachte ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen an einem grauen BMW 740. Das Auto war in der Ortsstraße "Unterer Geisberg" abgestellt. Der Repa...