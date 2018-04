Halter entsteht Schaden von 2500 Euro

Beide Fahrzeugseiten eines in der Martin-Luther-Straße in Strullendorf abgestellten schwarzen Nissan Micra verkratzte ein Unbekannter irgendwann im Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.40 Uhr. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Wem sind zur Tatzeit an dem Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.