Halter entsteht Schaden von 2000 Euro

In der Gereuthstraße wurde am Sonntag zwischen 18.45 und 20.10 Uhr ein grauer Renault am vorderen linken Radkasten angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ an dem Pkw Sachschaden von mindestens 2000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Polizei findet bei Verhaftung Diebesgut Am Sonntagvormittag suchte die Polizei einen 50-jährigen Mann in seiner Wohnung auf, weil gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Weil er die Geldstrafe in Höhe von fast 4000 Euro nicht abwenden konnte, musste er ins Gefängnis gebracht werden. Bei der Festnahme fanden die Beamten zudem ein T-Shirt, an dem noch die Diebstahlssicherung angebracht war.

Autofahrer beleidigt Polizeibeamte Während am Sonntagmittag eine Polizeistreife in der Zollnerstraße einen Radfahrer kontrollierte, überholte ein 52-jähriger Autofahrer den Streifenwagen und hupte völlig grundlos die Beamten an. Als der Autofahrer ebenfalls kontrolliert wurde, zeigte sich dieser völlig uneinsichtig und aggressiv. Darüber hinaus belegte er dann die Polizisten noch mit Beleidigungen und verweigerte anfangs die Angaben seiner Personalien.

Autofahrer stand

unter Drogeneinfluss Während der Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers im Berggebiet am Sonntagabend wurden bei diesem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Urintest, der positiv verlief, bestätigte den Verdacht der Beamten, weshalb eine Blutentnahme fällig war. pol