Halter entsteht Schaden von 2000 Euro

Am Donnerstagmorgen wollte eine 18-jährige Opel-Fahrerin in der Kantstraße in eine Parklücke an der rechten Fahrbahnseite vorwärts einparken. Dabei blieb sie mit der rechten Fahrzeugseite an der Stoßstange eines geparkten Honda hängen, wodurch dessen Stoßstange verkratzt wurde. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Da die Verursacherin lediglich einen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterließ, erfolgte eine Anzeige wegen Unfallflucht.