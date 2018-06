Halter entsteht Schaden von 2000 Euro

Am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr wurde im Bereich Brennerstraße, Einmündung Georgenstraße, der Fahrer eines silberfarbenen 1er BMW dabei beobachtet, wie er dort nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen den Radkasten eines geparkten grauen Hyundai stieß. Obwohl am Hyundai Sachschaden von 2000 Euro entstand, flüchtete der BMW-Fahrer in Richtung Zollnerstraße, wo ihn aufmerksame Zeugen aus den Augen verloren. Die Polizei sucht zu den genannten Unfallfluchten unter der Rufnummer 0951/9129-210 Zeugen.