Halter entsteht Schaden von 2000 Euro

Gegen die linke hintere Fahrzeugseite eines in der Industriestraße geparkten blauen VW Golf stieß am Montag zwischen 10.40 und 11.55 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen.