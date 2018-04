Halter entsteht Schaden von 2000 Euro

Einen Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer an einem in der Straße Am Wetterkreuz in Litzendorf geparkten VW Polo. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug dort am Freitagvormittag am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am frühen Nachmittag zu ihrem Pkw kam, stellte sie den Schaden fest. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.