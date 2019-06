Gegen die Heckseite eines in der Wildensorger Straße in Stegaurach geparkten silberfarbenen Ford Escort stieß irgendwann in der Zeit zwischen Sonntagvormittag und Montagnachmittag ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von geschätzten 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.