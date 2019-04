Halter entsteht Schaden von 1500 Euro

In der Kärntenstraße, gegenüber einem dort ansässigen Autohaus, wurde am Mittwoch zwischen 13 und 17.15 Uhr ein schwarzer Mercedes 200 am Fahrzeugheck angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ Sachschaden von etwa 1500 Euro und suchte anschließend unerkannt das Weite. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Hafenstraße stieß am Mittwoch irgendwann zwischen 6.45 und 16 Uhr ein Verkehrsteilnehmer gegen den vorderen linken Kotflügel sowie die Stoßstange eines geparkten grauen VW Golf Plus. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Geruch verrät Besitz von Rauschgift Während ein 32-jähriger Mann am Mittwochmorgen bei der Polizei zu seiner Vernehmung war, bemerkte eine Beamtin aus seinem mitgeführten Rucksack Rauschgiftgeruch. Wie sich herausstellte, hatte der Mann eine geringe Menge Marihuana sowie einen fertig gedrehten Joint einstecken. Das Rauschgift wurde von der Polizei beschlagnahmt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. Schüler hatte Drogen einstecken Am Wegmannufer warf am Mittwochnachmittag ein 15-jähriger Schüler etwa zwei Gramm in Plastikfolie eingewickeltes Haschisch weg, als er Polizeibeamte erblickte. Die Aktion wurde von den aufmerksamen Beamten jedoch bemerkt und sie stellten das Rauschgift sicher. Der Jugendliche, der sich auf Klassenfahrt in Bamberg befand, wurde nach der Anzeigenbearbeitung in die Obhut seiner Klassenleitung übergeben. Wo fehlt eine Bohrmaschine? Am Mittwochnachmittag fiel einem aufmerksamen Passanten in der Luitpoldstraße ein Radfahrer auf, der dort in abgelegtem Sperrmüll herumwühlte. Während der anschließenden Kontrolle durch die Polizei kam bei dem 42-jährigen Mann eine orange-graue Bohrmaschine der Marke Eibenstock zum Vorschein, die er vermutlich vorher im Stadtgebiet von einer Baustelle gestohlen hatte. Außerdem stand der 42-Jährige deutlich unter Drogeneinfluss; gegenüber den Beamten räumte er den Konsum von Chrystal ein, weshalb bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der rechtmäßige Eigentümer der sichergestellten Bohrmaschine wird gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 zu melden. pol