Halter entsteht Schaden von 1500 Euro

Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeugbesitzer in Hohenpölz, als er am vergangenen Donnerstagnachmittag mit seinem schwarzen Opel Corsa wegfahren wollte. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war zwischen 8 und 16.45 Uhr gegen die vordere linke Seite seines Fahrzeuges gefahren und hatte einen Schaden von mindestens 1500 Euro verursacht. Ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen, fuhr der Schadensverursacher davon. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. Zur Unfallzeit herrschte reger Verkehr in der Ortschaft, da eine Tüv-Abnahme durchgeführt wurde.