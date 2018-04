Halter entsteht Schaden von 1500 Euro

Am Dienstag in der Zeit zwischen 7 und 13.30 Uhr wurde in der Bamberger Straße auf dem Kundenparkplatz einer Bank ein Seat Ateca angefahren und beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte mit einem nicht bekannten Fahrzeug die hintere Stoßstange des Seat angefahren. An der Schadensstelle konnten hellbraune Erdreste festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. pol