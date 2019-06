Halter entsteht Schaden von 1000 Euro

Am Freitag zwischen 10.30 und 11 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße ein silberner Passat angefahren. Der unbekannte Verursacher suchte das Weite und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Bamberger Polizei bittet unter Telefon 0951/9129210 um Zeugenhinweise.

Betrunken vom Fahrrad gefallen Eine 49-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr die Luitpoldstraße in Richtung Bahnhof. Aufgrund ihrer Alkoholisierung verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Die Frau erlitt leichte Abschürfungen und Prellungen. Ein Atemalkoholtest erbrachte 2,3 Promille. Eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

Unbekannter verkratzt geparkten Opel Zwischen dem 3. und 6. Juni wurde ein in der Nürnberger Straße auf Höhe der Hausnummer 111 abgestellter roter Opel beschädigt. Der unbekannte Täter verkratzte den Kofferraum mit einem spitzen Gegenstand und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro.

Verkehrszeichen stand im Weg Bereits vergangene Woche irgendwann zwischen Dienstag und Mittwoch fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Kunigundendamm/Forchheimer Straße ein Verkehrszeichen um und legte es dann in einem nahe gelegenen Gebüsch ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden. Fahrrad ist seine Reifen los Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Unbekannte von einem Fahrrad beide Reifen gestohlen. Das schwarze Fahrrad der Marke Cube stand versperrt in der Promenadestraße am ZOB. Die Polizei bittet unter Telefon 0951/9129210 um Hinweise. pol