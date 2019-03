Halter entsteht Schaden von 1000 Euro

Zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, wurde ein vor dem Anwesen Theuerstadt 3 geparkter Toyota Avensis vermutlich beim Rangieren touchiert. Der Unfallverursacher suchte das Weite. Dem Halter entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Wer hat den geparkten Dacia zerkratzt? Großflächig zerkratzt wurde zwischen Montag, 22.45 Uhr, und Dienstag, 18 Uhr, die hintere Beifahrertür eines in der Riemenschneiderstraße geparkten Dacia Sandero, Sachschaden: rund 700 Euro. Skoda Fabia braucht neue Seitenscheibe In der Pödeldorfer Straße, gegenüber des AOK-Gebäudes, warf ein unbekannter Täter mit einem Stein die hintere kleine Seitenscheibe eines geparkten Skoda Fabia ein und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Dienstag zwischen 14.30 und 18.30 Uhr parkte eine Frau ihren VW Tiguan im Parkhaus des Klinikums am Bruderwald. Als sie zurückkam, bemerkte sie einen von einem unbekannten Fahrzeugführer stammenden Schaden an der hinteren rechten Tür des Pkw. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. pol