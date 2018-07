Halter entsteht Schaden von 1000 Euro

pol



Irgendwann in der Zeit zwischen 24. und 30. Juni beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Jägerstraße den dort abgestellten schwarzen BMW eines Anwohners. Um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1000,- Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.