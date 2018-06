Halter entsteht Schaden von 1000 Euro

Am Freitagabend beschädigten unbekannte Jugendliche zwischen 23 und 23.15 Uhr einen weißen Mercedes-Bus, der in der Hauptstraße in Pommersfelden abgestellt war. Hierdurch entstand an der Motorhaube ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei