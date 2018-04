Halter entsteht Schaden von 1000 Euro

Gegenüber der Kirche am Kunigundendamm wurde zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, ein geparkter roter Toyota an der hinteren linken Fahrzeugseite angefahren. Der Fahrzeughalterin entstand dadurch Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bamberger Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.