Halt in vier Orten

Am Freitag, 27. September 2019 um 19 Uhr sind sie wieder auf der inzwischen sehr beliebten Mundart-Rallye unterwegs und machen Halt in Stadtlauringen, Birnfeld, Thundorf und Großwenkheim. Gemeint sind die bekannten fränkischen Vollbluthumoristen Wilhelm Wolpert (Haßfurt), Günter Stock (Würzburg), Wolfgang Reichmann (Bamberg) und Fredi Breunig (Salz), die auch schon mit der höchsten Auszeichnung für ihren tiefgründigen fränkischen Humor, dem Frankenwürfel, geadelt wurden. Beste Unterhaltung ist an diesem Abend garantiert. In Großwenkheim sind die auch aus dem Fernsehen bekannten Unterhaltungsspezialisten beim FC Bayern Fanclub im Schützenhaus zu Gast. Karten gibt es ab sofort im Edeka-Markt Sotier in Großwenkheim. mta