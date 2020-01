Hallstadter Teams zufrieden

Für die Bayernliga-Bowler ging es in Unterföhring in die zweite Hälfte der Saison 2019/20, diesmal aber mit einem geänderten Ölbild. Und damit kamen alle Teams besser zurecht. Vor allem für die Hallstadter Teams zwei und drei war es ein erfolgreicher Spieltag.

Am ersten Tag hatte die "Zweite" noch die Nase vorn. Aus fünf der sechs Begegnungen gingen die Raubritter als Sieger hervor. Hinzu kamen zu diesem Zeitpunkt noch sechs Bonuspunkte. Einen Sieg weniger hatte zu diesem Zeitpunkt die dritte Mannschaft der Raubritter vom ABV Hallstadt. Allerdings hatte sie aufgrund des höheren Gesamtergebnisses neun von zehn Bonuspunkten. Durch diese guten Ergebnisse verbesserte sich Hallstadt II von Platz 6 auf Platz 3, Team III verbesserte sich vom achten auf den vierten Rang.

In den drei Spielen des zweiten Tages lief es für die zweite Mannschaft nicht mehr so gut. Sie gewann nur eine Partie und verlor einen Bonuspunkt. Unverändert gut lief es bei der "Dritten", daran konnte auch der Ausfall von Sebastian Ott nichts ändern. Am Ende gab es zwei gewonnene Partien und eine schmerzhafte Zwei-Pins-Niederlage gegen Rottendorf. Aber aufgrund der guten Leistungen blieb es bei neun Bonuspunkten. Insgesamt holte Team III 21 Gesamtpunkte und wurde hinter den Bajuwaren aus München mit 22 Punkten das zweitbeste Team des Tages. Lohn dafür ist der dritte Platz mit einem Punkt Vorsprung vor der eigenen zweiten Mannschaft.

Besonders zu erwähnen sind Thomas Nickoleit (Team II) mit dem höchsten Tagesspiel von 267 Pins und Jörg Röhlig (Team III), der mit einem Gesamtschnitt von 205,78 nur Hansi Glasl jr. von den Bajuwaren München (209,56) den Vortritt lassen musste. wzms Stand nach dem vierten Spieltag: 1.Comet Nürnberg 73 Punkte/20413 Pins, 2. BK München II 71/20812, 3.Raubritter Hallstadt III 62/27126, 4. Raubritter Hallstadt II 61/26761

Beste Einzelspiele ab 210 Pins: Thomas Nickoleit 267, 220,212; Patrick Stemmler 245, 244; Jörg Röhlig 243, 222, 220, 213; Sebastian Ott 220; Alex Renner 224; Roland Hannemann 223; Michael Spörlein 213

Beste 9er-Serien über 1700 Pins: Jörg Röhlig 1852; Patrick Stemmler 1792; Alex Renner 1785