Hallstadt und der Brexit

Michael Schwital



Die "Flying Pickets" am Samstagabend in der Hallstadter Marktscheune. Beeindruckende Sangeskunst im schmucken Kulturboden, die wohl mehr als nur 120 Zuhörer verdient gehabt hätte. Mehr die Rockröhren denn klassisch gebildete Stimmen - das war zu erwarten. Andy Laycock macht einen schmunzeln, wenn er auf der Bühne daherkommt in seiner senfgelben Jeans und einer anthrazitfarbenen Anzugweste über dem verwaschenen T-Shirt wie sonst Michl Müller alljährlich beim BR-Fasching in Veitshöchheim.

Das Schwergewicht Simon John Foster lässt das kleine, aber begeisterte Publikum mit seinen leichtfüßigen Tanzeinlagen bei Paul Simons "You can call me Al" nach Zugabe johlen. Von den Gründern der Flying Pickets aus den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist keiner mehr dabei, das One-Hit-Wonder "Only you" wird wohl eins bleiben. Der sicher in Ehren ergraute, drahtige Martin George landet beim Abschied eine Nr. 1. der anderen Art.

"Wir sind fünf Jungs aus England, wir sind eine englische Gruppe", ruft er ins Mikrofon. "Aber zuallererst sind wir eine europäische Band, wir sind eine europäische Band!" Ein Zeichen, ein kleines, gegen den Brexit, den Verrat an der Idee Europa, begangen vom englischen Volk in einer knappen Mehrheit, die sich wiederum von einem Häuflein Populisten hatte betrügen lassen. Hallstadt und Europa, Hallstadt und die Welt. Der Kulturboden macht' s möglich.