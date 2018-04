Hallstadt: Durchfahrt am Marktplatz ist ab kommenden Montag gesperrt

Die vorbereitenden Maßnahmen zur Großbaustelle "Neugestaltung des Marktplatzes und der Lichtenfelser Straße" in Hallstadt sind angelaufen. Nun startet am kommenden Montag, 16. April, der erste Bauabschnitt mit den Kanalarbeiten und dem Abbruch der Brücke über den Mühlbach, teilt die Stadt mit.

Begonnen wird ab Montag mit den Kanalarbeiten an der Kreuzung Marktplatz/Bahnhofstraße/Bamberger Straße/Mainstraße (vor dem Bürgerhaus). Es folgt der Abbruch der Brücke über den Mühlbach.



Für Anlieger frei

Eine Sperrung vom Marktplatz bis zur Lichtenfelser Straße Kreuzung Kemmerner Weg ist unumgänglich, heißt es in der Mitteilung. Für Anlieger sei die Zufahrt weiterhin möglich.

Alle Geschäfte sind erreichbar. Kunden werden gebeten, die umliegenden Parkplätze "Königshof", "Fischergasse" und die Tiefgarage "An der Marktscheune" zu nutzen. Die Umleitungsstrecke über den Kemmerner Weg, die Kilian- und die Mainstraße sind innerorts ausgeschildert. Der Durchgangsverkehr kann direkt die Verlängerung des Berliner Rings nutzen.

Zuerst finden die umfangreichen Arbeiten am Kanal statt. Diese werden von archäologischen Untersuchungen begleitet. Bereits im vergangenen Jahr nahm der Bamberger Archäologe Magnus Wintergerst Grabungen vor. Erste Erkenntnisse der Voruntersuchungen wurden bereits in den Planungen berücksichtigt. Mögliche Funde können Einfluss auf den Gesamtzeitplan der Baumaßnahme haben. Mit einigen Wochen bzw. Monaten Versatz folgt der Straßenbau.

Die Arbeiten am Kanal und die archäologischen Untersuchungen sollen bis Anfang August etwa auf Höhe der Stadtbücherei St. Kilian angelangt sein und werden dann nahtlos Richtung Kemmerner Weg weitergehen.

Parallel findet der Straßenbau ab Bürgerhaus auf der Nordseite des Marktplatzes statt. Hier liegt die geplante Fertigstellung bis Stadtbücherei St. Kilian im November.

Der Gesamtzeitraum, über den sich die Großbaustelle erstreckt, beträgt vier Jahre. "Da versteht es sich von selbst, dass eine Vielzahl von Faktoren (Witterung, archäologische Funde etc.) Einfluss auf den Zeitplan haben können", berichtet die Stadtverwaltung. red