Halloween im Holidaypark

Im Rahmen des Herbstferienspecial-Programmes veranstaltet die Stadtjugendarbeit am Donnerstag, 31. Oktober, die Halloween Fright Night im Holidaypark. Dort warten gruselige Achterbahntouren im Dunkeln, hässliche Monster, angsteinflößende Grusel-Areas und zum Abschluss ein tolles Feuerwerk auf die Teilnehmer. Bereits Kinder ab zehn Jahren dürfen ohne Begleitung mit dem Team der Stadtjugendarbeit alleine mitfahren. Jüngere Kinder dürfen aber auch in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Nähere Informationen gibt es im Herbstferien-Special-Programmheft. Die Anmeldung ist unter www.badkissingen.ferienprogramm-online.de möglich. Rückfragen an die Stadtjugendarbeit, Tel.: 0971/807 43 01. sek