Halloween im DDM

Das Deutsche Dampflokomotiv-Museum (DDM) bietet am Donnerstag, 31. Oktober, für Kinder eine Veranstaltung unter dem Motto "Wir feiern mit euch Halloween!" an. Die "Nacht der Geister" beginnt mit gruseligen Geschichten, danach geht es zu den schwarzen Giganten im Dunkeln. Mit Taschenlampen wird sich auf Erkundungstour durch den Lokschuppen begeben. Vielleicht wird das Geheimnis der "Blauen Lok" entdeckt!? Die Veranstaltung dauert von 17 bis 19 Uhr und ist für Kinder zwischen sechs und neun Jahren geeignet - eine erwachsene Begleitperson pro Kind ist notwendig, bitte eine Taschenlampe mitbringen. Eine Anmeldung im Museum unter 09227/5700 oder per E-Mail an info@dampflokmuseum.de ist erforderlich. red