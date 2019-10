Halloween am Alten Kuhstall

Erstmals veranstalten die Kerwa-Freunde in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jugend und dem Stadtjugendpfleger der Stadt Höchstadt sowie der Historischen Stadtwache Franken zu Halloween am Donnerstag, 31. Oktober, ein gemütliches Treffen und laden dazu herzlich alle kleinen und großen Kobolde ein. Was gibt es Schöneres, als sich nach dem anstrengenden Sammeln von Süßigkeiten an einem kühlen Herbstabend im Schein eines prasselnden Feuers im Feuerkorb oder der Feuertonne mit Kinderpunsch und mancher Süßigkeit für die Kinder sowie mit Glühwein für die Erwachsenen aufzuwärmen und sich passenderweise dabei von Stadtführer Peter Lorz interessante und auch gruselige Geschichten über die Heimatstadt Höchstadt anzuhören? Treffpunkt ist um 19 Uhr am Alten Kuhstall auf dem Parkplatz hinter dem Höchstadter Rathaus. Bei Regen findet die Veranstaltung nicht statt. red