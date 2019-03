Die beste Nahrung für den Säugling ist Muttermilch - ein richtiger Satz, doch mit etwa fünf Monaten ist es Zeit, dass auch Gemüse, Kartoffeln und Fleisch "serviert" werden. Diplom-Ökotrophologin Marion Reich wird interessierten Müttern und Vätern am Freitag, 4. April, von 9 bis 11.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Michelau (Schneyer Straße 19) wissenschaftlich fundierte Hinweise in Theorie und Praxis zur sinnvollen und vollwertigen Säuglingsernährung geben, denn gutes Gedeihen und gesunde Entwicklung des Kindes hängen ganz wesentlich von der richtigen Ernährung ab. Dabei werden Lebensmittelauswahl und Zubereitung der Säuglingskost an verschiedenen Beispielen detailliert erläutert und der Ernährungsplan des Säuglings im ersten Lebensjahr Schritt für Schritt erklärt. Auch die Praxis kommt nicht zu kurz. Anmeldungen zu dieser kostenlosen Veranstaltung bis spätestens Montag, 1. April, unter Telefon 09574/652498. red