Hallo Lagerkoller!

Da war er nun da: der erste richtige Lagerkoller-Tag. Nach einem völlig harmonischen , lustigen und fröhlichen Ostersonntag, den wir beschwingt mit Eiersuche, den neuen Spielsachen, ganz viel Essen, Lachen und Tanzen im Garten verbracht haben, traf er uns am Ostermontag völlig unerwartet. Und ich meine jetzt nicht die üblichen Zickereien und Stimmungsschwankungen. Die gab es natürlich auch vorher hin und wieder mal (übrigens auch schon ohne Ausgangsbeschränkungen). Nein, diesmal blieb die Laune wirklich durchgehend im Keller. Man versucht alles, was man glaubt, es könnte helfen. Elsa-Barbie, Elsa-Malbuch, Elsa-Lieder, ein Stückchen Elsa-Film, Lieblingsspiele, Lieblingspuzzles, Osternester plündern - doch eigentlich war mir schon beim ersten Wutausbruch meiner Dreijährigen beim Frühstück klar: Das wird heute nichts mehr. Und so war es auch. Solche Tage muss es auch geben. Und wer kann es den Mäusen nach vier Wochen völliger Ausnahmesituation schon verübeln. Aber wissen Sie, was am Ende des Tages, wenn die Gemüter sich beruhigt haben, doch immer hilft? Ganz viel kuscheln! Wundermittel für alle Beteiligten. Davon kann keiner genug haben. Und wir haben uns den Lagerkoller am Ende tatsächlich "weggekuschelt".