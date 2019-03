Hallerndorfer Theatergruppe spendet 1000 Euro für "Oase"

Von den Zuschauereinnahmen ihrer sechs ausverkauften Aufführungen des Stücks "Wer nicht wirbt, der stirbt!" spendete die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hallerndorf in diesem Jahr 1000 Euro an die Ronald-McDonald-Oase in der Erlanger Kinderklinik. Die Oase ist ein Rückzugs- und Erholungsort für kranke Kinder und deren Familien innerhalb der Klinik, der Ablenkung, Beschäftigung und die nötige Ruhe bietet, um neue Kraft zu tanken.

Die Spende wurde von Stephanie Karrasch an die ehrenamtliche Oase-Mitarbeiterin Johanna Kaup übergeben. "Das Geld wird für die Erweiterung des Spielebereichs verwendet", bedankte sich Kaup beim Team der Theatergruppe.