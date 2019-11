Hallerndorfer Spezialitätenbrennerei ausgezeichnet

Die Spezialitätenbrennerei Norbert Winkelmann aus Hallerndorf ist vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit dem Bundesehrenpreis für Spirituosen ausgezeichnet worden. Das Qualitätsunternehmen erhielt die Auszeichnung in Nürnberg auf der Fachmesse "Brau-Beviale". Ministerialdirektorin Katharina Böttcher (BMEL) überreichte Medaille und Urkunde gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), Diedrich Harms.

Der Bundesehrenpreis ist die höchste Ehrung, die ein Unternehmen der deutschen Ernährungswirtschaft für seine Qualitätsleistungen erhalten kann. Die Auszeichnung wurde an insgesamt acht deutsche Spirituosen-Hersteller vergeben. Vizepräsident Harms lobte die betriebliche Gesamtleistung der Unternehmen als Ausdruck hohen fachlichen Könnens. Seinen Worten zufolge gehören die Bundesehrenpreisträger nicht nur zu den besten Unternehmen der Spirituosenbranche. Sie sind auch Pioniere, die es in vorbildlicher Weise verstehen, Genusskultur und konsequentes Qualitätsstreben zu vereinen. Harms: "Wir gratulieren der Spezialitätenbrennerei Norbert Winkelmann aus dem fränkischen Hallerndorf zu dieser Auszeichnung in ununterbrochener Folge - ein besonderes Alleinstellungsmerkmal."

Norbert Winkelmann vom "Brauhaus am Kreuzberg" - der Metzger, Koch, Hotelbetriebswirt, Biersommelier, Edelbrand-Sommelier und staatlich geprüfte Brenner - erhält zum zehnten Mal in Folge den Bundesehrenpreis. In seiner Brennerei entstehen seit 1996 Brände, Geiste und Liköre aller Art. Neben klassischen Edelbränden gibt es auch schottisch interpretierte Whisky-Varianten, Rum, Tequila und Gin.

Die Nachfolge im Familienunternehmen scheint gesichert: Sohn Peter ist ausgebildeter Koch, Biersommelier, Edelbrand-Sommelier und staatlich geprüfter Brenner.

