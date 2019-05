Hallerndorfer Ideen: Uferweg an der Aisch und Scheunen mit Potenzial

Vielleicht waren das gute Wetter oder die Vorbereitungen für das Hallerndorfer Feuerwehrfest Ursache, dass sich nur acht Bürger und ein großerTeil der Gemeinderäte in der Sporthalle der Grund- und Mittelschule zur Bürgerwerkstatt getroffen hatten, um über die Zukunft von Hallerndorf, Willersdorf, Trailsdorf und Schlammersdorf nachzudenken.

Diese Bürgerwerkstatt bildet eine der Grundlagen für die Beteiligung der Bürger an den Entscheidungen bei der Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek).

Moderiert von Diana Thrum und Thomas Wirth vom betreuenden Büro "Arc-grün" der Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, nahmen die Anwesenden die unterschiedlichen Aspekte ihrer Gemeinde unter die sprichwörtliche Lupe: Sie fanden beispielsweise in allen Ortsteilen, dass parkende Autos, fehlende Bürgersteige und manch unübersichtliche Engstelle durchaus problematisch und damit verbesserbar wären.

Ein Uferweg an der Aisch wäre wünschenswert, während sich die Jugendlichen einen sogenannten Pump-Track für ihr Mountainbike wünschten. Ein solcher Track ist ein mit Wellen, Steilwandkurven und anderen Elementen versehener asphaltierter Radweg, der sich auch mit Skateboards und anderen Geräten nutzen lässt.

Da es für kleine Kinder in jedem Ortsteil einen gut ausgestatteten Spielplatz gibt, fehlt eher etwas für größere Kinder und Jugendliche, monierten die Bürger. Thomas Wirth wies darauf hin, dass es in allen Ortsteilen nicht nur Baulücken, sondern auch viele Scheunen mit Potenzial gebe, die viel zu wertvoll seien, um lediglich das Wohnmobil, den Trecker oder Geräte darin zu parken.

An diesem Vormittag trugen die Stadtplaner zusammen, wie die Bürger ihren Ort wahrnehmen. In einem nächsten Schritt soll daraus eine Ideensammlung entstehen, was alles gemacht werden muss, um die Situation zu verbessern.

Dieser kommende Termin soll in etwa einem Monat stattfinden. Diana Thrum informierte, dass zum Hallerndorfer Sommerfest am 7. Juni ein Informationsstand über das Isek sämtlichen interessierten Bürgern den aktuellen Stand der Planungen zeigen wird.

Am 29. Juni sind in der Hallerndorfer Grund- und Mittelschule ebenfalls die Bürger gefragt: An diesem Tag wird das Büro "Arc-grün" in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die Bürger über die geplanten Projekte des Isek sowie die Möglichkeiten privater Förderungen im Sanierungsgebiet informieren. Wer sein Haus mit Fördermitteln sanieren möchte, erfährt an diesem Termin die Voraussetzungen und den Ablauf des Verfahrens.