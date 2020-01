Hallenturniere der TSV-Jugend

Heute, Samstag, finden die Hallenturniere der A-Jugend statt. Beginn des A2-Turniers ist um 9.30 Uhr und des A1-Turniers um 15.30 Uhr in der Turnhalle. Am morgigen Sonntag startet um 10 Uhr das Hallenturnier der B-Jugend. Teilnehmer sind: SG Ebensfeld, JFG Leitenbachtal I, SG Lausacha/Neuhaus, SG Ebing, JFG Lichtenfels Leuchsental, SG Staffelstein, JFG Leitenbachtal II, JFG Rödental-Coburger Land, SG Ebensfeld II und JFG Deichselbach Regnitzau II. Das D-Junioren-Hallenturnier findet am Sonntag, 2. Februar, statt. Die D2-Junioren beginnen um 9, die D1-Junioren um 13 Uhr.Teilnehmer bei den D2-Junioren sind: SG Ebensfeld, SG Naisa, SG Gaustadt, 1. FC Baunach, 1. FC Lichtenfels, SG Staffelstein und JFG Maintal Oberhaid. Folgende Mannschaften beteiligen sich beim D1-Turnier: SG Ebensfeld, TSG 2005 Bamberg, SG Staffelsten, SG Stadelhofen, JFG Leitenbachtal, SG Rattelsdorf und 1. FC Lichtenfels. Für Essen und Trinken ist bestens gesorgt. red