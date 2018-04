Hallentür hält Einbrecher stand

An der Laimbachtalhalle in der Hauptstraße ist eine Seitentür beschädigt worden. Offenbar wollte ein unbekannter Täter zwischen dem 14. und 17. April die Tür aufhebeln. Dieser Versuch scheiterte, lediglich das Türblatt an der Außenseite wurde beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen. pol