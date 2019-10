Hallenflohmarkt für Trödel und Kleidung

Schnäppchenjagd in der Michelauer Angerturnhalle heißt es am Samstag, 5. Oktober. Dort findet unter der Regie von Ramona Lieke der erste Flohmarkt im Herbst statt. Die Tische sind fast alle ausgebucht. Angeboten werden bei diesem Hallenflohmarkt Trödel und Gebrauchtwaren aller Art, vor allem Kleidung, Secondhand-Artikel und Kinderspielzeug, keine Neuwaren. Die Bewirtung der Anbieter und Besucher ist gesichert. Der nächste Flohmarkt findet am 2. November statt. Einen Weihnachtsflohmarkt gibt es am 7. Dezember. Wer als Verkäufer bei diesen Hallenflohmärkten auftreten will, muss sich bei Ramona Lieke unter Telefon 09571/83687 oder Rufnummer 0160/90981768 rechtzeitig einen Platz reservieren. Hallenöffnung ist um 13 Uhr. kag