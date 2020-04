Hallenbau macht Fortschritte

Für den Neubau der Ballsporthalle wurde in der Sitzung des Weisendorfer Gemeinderats das Gewerk Schreinerarbeiten/Innentüren für knapp 67 000 Euro an die Firma Engelhardt­Holztechnik aus Speikern vergeben, das Gewerk Metallbau Rohrrahmentüren an die Firma Metallbau Dorsch aus Adelsdorf zum Bruttoangebotspreis in Höhe von 28 000 Euro. Den Schwingboden wird die Firma sbs Sportböden-Systeme aus Osnabrück zum Bruttoangebotspreis in Höhe von rund 106 000 liefen und einbauen.

Maier prüft die Brücken

Mit der Brückenprüfung im Gemeindegebiet hat der Weisendorfer Gemeinderat bei seiner Sitzung in der Mehrzweckhalle das Büro Valentin Maier, Bauingenieure aus Höchstadt, beauftragt. Wie Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) erläuterte, betragen die Kosten knapp 40 000 Euro.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichen angefallenen Stundenaufwand. Als Nebenkostenpauschale wurden vier Prozent angesetzt. Sonstige Sonderleistungen werden gesondert nach Stundensätzen (Ingenieur 75 Euro netto, technische Leistungen 50 Euro netto zuzüglich vier Prozent Nebenkosten und derzeit 19 Prozent Mehrwertsteuer) berechnet.

Verzeichnis wird aktualisiert

Auch das Bauwerksverzeichnis aus dem Jahr 2012 muss überarbeitet werden. Die Brückenprüfung erfolgt nach dem aktualisierten Bauwerksverzeichnis. Für die Brückenprüfung sind 21 200 Euro Haushaltsmittel verfügbar. Zur Deckung wird ein Haushaltsausgaberest im Jahr 2019 über 21 200 Euro gebildet. Im Haushaltsjahr 2020 stehen somit für Brückenprüfungen 42 400 Euro zur Verfügung.