Hallenbad öffnet wieder

Große Freude herrscht nicht nur bei den Kindern, sondern auch Erwachsenen aus dem Raum Hollfeld und Umgebung, die Benutzer des Hollfelder Hallenbades gewesen sind. Auf Antrag von Hartmut Stern an die Verwaltungsgemeinschaft Hollfeld stimmte diese zu, dass das Hallenbad für die Allgemeinheit ab Montag, 14. Oktober, wieder geöffnet wird. Vorerst wird das Hallenbad nur an den Montagen und Freitagen jeweils von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet sein. Die Eintrittspreise wurden für Kinder auf 1,50 Euro je Stunde und für Erwachsene auf 2,50 Euro je Stunde festgesetzt. Die drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Hollfeld (Hollfeld, Aufseß und Plankenfels) haben das Defizit von rund 2600 Euro zu tragen. Bürgermeisterin Karin Barwisch als als Vorsitzende der Gemeinschaftsversammlung und Stellvertretende Vorsitzende des Zweckverbandes der Gesamtschule Hollfeld übergab den Schlüssel an Bademeister Gerd Mache. gel