Hallenbad öffnet wieder seine Pforten

Nach der Sommerpause mit umfangreichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten öffnet das Hallenbad am Montag, 9. September, um 16 Uhr wieder seine Pforten für die Besucher. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 16 bis 21 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 13 bis 17 Uhr, Sonntag von 8 bis 12 Uhr. An bestimmten Donnerstagen finden wieder Wohlfühlabende statt. Angeboten werden dabei: Wassergymnastik, Dampf- oder Salzdampfbad und Obst in der Schwimmhalle. Aqua-Zumba-Kurse werden dienstags von 19.45 bis 20.30 Uhr, Wassergymnastik mittwochs von 18.30 bis 19.15 Uhr sowie Tauchkurse ebenfalls mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr angeboten. red