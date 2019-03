Hallenbad ist Thema im Stadtrat

Der Bürgerentscheid "Erhalt unseres Hallenbades - Schwimmen statt Abriss" ist erneut Thema bei der Stadtratssitzung am Mittwoch, 20. März, in Münnerstadt. Zuletzt hatte der Stadtrat das Bürgerbegehren für zulässig erklärt, was Bürgermeister Helmut Blank (CSU) für rechtswidrig hält. Nun soll der Stadtrat die Gelegenheit bekommen, den Beschluss zu revidieren. Die Bekämpfung von kritischem Schädlingsbefall in den Eichenwäldern durch den Schmetterling Schwammspinner steht an diesem Abend auch auf der Tagesordnung, ebenso eine Bauvoranfrage. Die Räte kommen um 19 Uhr im Rathaus zusammen. sek