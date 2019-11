Das sakrale Solokonzert "Halleluja der Berge" der Grand-Prix-Siegerinnen "Sigrid und Marina" findet am Freitag, 22. November, in der St.-Nikolaus-Kirche in Ebermannstadt statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets für 25 Euro gibt es in der Touristinfo, im Rathaus (Kasse) sowie unter Telefon 09191/2811 (Uli Pechtold). Mit dem Erfolgstitel "Ave Maria, wenn ich ein Glöcklein wär" sangen sich die beiden Schwestern aus dem Salzkammergut schon vor vielen Jahren in die Herzen ihrer Fans. Nun gibt es ein besinnliches Solo-Konzertprogramm.

Das musikalische Repertoire reicht von Klassikern wie "Wie groß bist Du", "Hörst Du die Glocken von Stella Maria", "Schwarze Madonna", "Herr erbarme Dich unser" bis zu volkstümlichen Ohrwürmern wie "Herrgottsjodler",

"Schau doch öfter mal nach oben", "Frauenkäferl". red