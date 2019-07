Halle wird eingeweiht

Mit einem Antrag hatte die evangelische Kirchengemeinde Kleinwei-sach um einen Zuschuss zu den Betriebskosten für das Gemeindehaus für die Jahre 2017 und 2018 nachgesucht. Die Vestenbergsgreuther Gemeinderäte gewährten in ihrer jüngsten Sitzung - wie in den Vorjahren - einen Zuschuss von dreißig Prozent auf die entstandenen Kosten, das sind 5400 Euro. Gleichzeitig wird der kirchliche Träger darum gebeten, den Förderantrag künftig jährlich vorzulegen.

Unter dem Punkt "Informationen" gab Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) bekannt, dass die Einweihung der neuen Mehrzweckhalle am Sonntag, 15. September, stattfinden soll. Bis dahin seien die Arbeiten am Vorplatz so weit fortgeschritten, dass man auch bei Regen "trockenen Fußes" in die Halle komme. See