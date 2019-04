Halbzeit bei der Odyssee

Die große Lesereihe der kompletten "Odyssee" von Homer läuft in die Halbzeit ein. Am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr sind im Gartenhaus (Kunigundenruhstraße 23) die Gesänge 11 und 12 zu hören. Eine abenteuerliche Reise ins Totenreich steht an, das Lied der Sirenen, die Ungeheuer "Skylla" und "Charybdis" lauern im Meer. Solange nur keiner die Rinder des Sonnengottes schlachtet! red