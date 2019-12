Die Kultur- und Freizeitfreunde unternehmen am Sonntag, 8. Dezember, um 13 Uhr eine Halbtageswanderung nach Uetzing. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz oberhalb von Romansthal. Um 12.45 Uhr besteht eine Mitfahrgelegenheit vom Friedhofsparkplatz in Bad Staffelstein. Die Route führt über den Staffelberg nach Uetzing, wo eine Einkehr eingeplant ist. Im Anschluss geht es über den Kirchenweg wieder zurück. red