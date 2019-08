Halbtagesfahrt in ein "fränkisches Kleinod"

Eine Senioren-Halbtagesfahrt nach Gemünda bei Coburg in Oberfranken findet am Dienstag, 17. September, statt. Die Teilnehmer besuchen dort zunächst einen Direktvermarkter mit Hofladen. Der Ort Gemünda gilt als "fränkisches Kleinod". Nach der Kaffeepause wird noch eine Grenzlandfahrt mit Führung angeboten. Abfahrt ist in Haard an der Kirche um 11.50 Uhr, in Nüdlingen am Heimatmuseum um 12 Uhr. Wer an der Ausflugsfahrt teilnehmen möchte, kann sich im Pfarrbüro, Kissinger Straße 15, Tel.: 0971/3489 dazu noch anmelden. sek