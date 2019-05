Halbtagesausflug nach Schloss Seehof

Die evangelische Kirchengemeinde Pressig-Rothenkirchen lädt zu einem Halbtagesausflug am Dienstag, 4. Juni, nach Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg ein. Eingeladen sind alle, die gerne in einer fröhlichen Gruppe unterwegs sind und sich für Kunst und Geschichte Oberfrankens interessieren. Die Abfahrtszeiten des Busses sind wie folgt: Ludwigsstadt 11.20 Uhr; Lauenhain 11.30 Uhr; Steinbach am Wald 11.40 Uhr; Förtschendorf 11.45 Uhr; Rothenkirchen 11.50 Uhr; Pressig 12 Uhr; Haßlach bei Kronach 12.10 Uhr und Kronach am Kaulanger 12.20 Uhr. Anmeldungen nimmt das Pfarramt Pressig unter Telefonnummer 09265/271 oder per E-Mail an pfarramt.pressig-rothenkirchen@elkb.de entgegen. red