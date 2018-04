Herzogenaurach vor 13 Stunden

Halbseitige Sperrung in der Hans-Maier-Straße

Von Dienstag, 22. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 2. Juni, wird die Fassade des Verwaltungsgebäudes der Herzo-Werke in der Hans-Maier-Straße in Herzogenaurach saniert. In dieser Zeit ist die Straße ...