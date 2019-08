Ab dem heutigen Donnerstag, 1. August, ist die Bamberger Straße in Höchstadt - im Bereich der Einmündung in die Steinwegstraße - halbseitig gesperrt. Grund dafür ist eine Absenkung in der Straße, die in den letzten Tagen mit einer Warnbake gekennzeichnet war. Zwei Ampeln werden an der Baustelle vorbeiführen.

"Eine Sicherheitsmaßnahme. Es soll schließlich nichts passieren", heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Wachenrother Firma Gumbrecht wurde mit den Ausbesserungsarbeiten betraut, die voraussichtlich bis Samstag dauern werden. Die Steinwegstraße kann während dieser Zeit von der Bamberger Straße aus nicht angefahren werden. Vom Stadttor aus ist die Zufahrt zur Steinwegstraße zu allen Häusern und Geschäften möglich. ew