Halbes Jahrhundert in der SPD

Im Mittelpunkt der Versammlung des SPD-Ortsvereins standen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Im Bürgerhaus befand Ortsvereinsvorsitzender Jochen Körner, dass Ehrungen etwas Besonderes seien.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft im SPD-Ortsverein überreichte er Ehrenurkunde und Nadel an Klaus Hahn. Er habe gute und schlechte Zeiten mit der SPD durchgemacht und er habe sich nie entmutigen lassen, sagte Hahn. Körner sah in Hahn einen gern gehörten Ratgeber. Er war einige Jahre Ortsvereinsvorsitzender und danach etliche Jahre Schriftführer und Beisitzer. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Dies sei auch heute noch so. Körner sah in Hahn einen beispielhaften Sozialdemokraten, der seiner Partei die Stange hält.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD zeichnete Körner Klaus Schmidt aus. Er habe nie eine führende Position inne gehabt, aber sei der Partei immer treu geblieben. Er war viele Jahre Beisitzer und Kassenprüfer und habe immer mitgearbeitet, wenn es etwas zu tun gab. "Auf dich kann man sich verlassen", wusste Körner. Schriftführer Stephan Arndt übernahm die Ehrung für über 40 Jahre Mitgliedschaft von Jochen Körner. Er steht seit Jahrzehnten dem Ortsverein als Vorsitzender voran. Seit 1984 ist er im Gemeinderat vertreten. Sehr engagiert war er in der Juso-Gruppe. Der Kinderfasching sei seit 41 Jahren sein Steckenpferd. Körner freute sich, die Ehrung zusammen mit alten Weggefährten zu erhalten. che