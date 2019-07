Eine halbe Zapfwelle stahl ein Unbekannter, die an einer Seilwinde in dem Waldstück "Natternbach" zwischen Dittlofsroda, Völkersleier und Gräfendorf angebracht war. Der Zeitraum liegt zwischen Dienstag, 23. Juli, 16 Uhr, und Montag, 29. Juli, 12 Uhr. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol