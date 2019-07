Hakenkreuz, Graffiti, und Baum entrindet

Ein oder mehrere Täter haben in der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, bis Montagmorgen, 9 Uhr, einen Baum vor dem Rathaus entrindet, im Bereich der Schule Graffities an einem Schild sowie einem Mülleimer angebracht und auf dem Holzplateau der Rutsche ein Hakenkreuz eingebrannt. Es wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 12 000 Euro. Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 ,in Verbindung zu setzen. pol